Madhyamam
    Qatar
    1 Jan 2026 4:00 PM IST
    1 Jan 2026 4:00 PM IST

    ഫ്യു​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ് ജ​നു​വ​രി 23ന് ​ക​താ​റ​യി​ൽ

    ഫ്യു​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ് ജ​നു​വ​രി 23ന് ​ക​താ​റ​യി​ൽ
    ഫ്യു​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ് ജ​നു​വ​രി 23ന് ​ക​താ​റ​യി​ൽ
    ദോ​ഹ: ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടി​വ്-​എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് ഉ​ത്സ​വ​മാ​യ 'ഫ്യു​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ്' ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു. വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി 23ന് ​ക​താ​റ സൗ​ത്ത് പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ലാ​ണ് ഈ ​മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റ്. മെ​ൽ​റ്റ് ലൈ​വ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി കാ​റു​ക​ളു​ടെ​യും സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലാ​യി​രി​ക്കും ഫ്യു​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ്.

    ഹോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം കോ​ഡി വാ​ക്ക​റാ​ണ് ഇ​തി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. 'ഫാ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഫ്യൂ​രി​യ​സ്' താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ടൈ​റീ​സ് ഗി​ബ്‌​സ​ൺ, ജേ​സ​ൺ സ്റ്റാ​ഥം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​രാ​ധ​ക​രെ കാ​ണാ​ൻ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തും. ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​രാ​യ ലു​ഡാ​ക്രി​സ്, ബ​സ്റ്റ റൈം​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ത​ത്സ​മ​യ ക​ൺ​സേ​ർ​ട്ടും ഡി.​ജെ ഇ​ൻ​ഫേ​മ​സി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക​മാ​യ റേ​സിം​ഗ് കാ​റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്ത​രി​ച്ച ന​ട​ൻ പോ​ൾ വാ​ക്ക​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച 'റീ​ച്ച് ഔ​ട്ട് വേ​ൾ​ഡ് വൈ​ഡ്' എ​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യ്ക്കാ​യി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് platinumlist.net വ​ഴി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​നെ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര-​സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള 'വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​റി'​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​ഉ​ത്സ​വം വ​ലി​യ ക​രു​ത്തേ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

