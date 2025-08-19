Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    19 Aug 2025 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 6:55 AM IST

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല
    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​ല്ലു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല (ഫോ​ട്ടാ) ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഹി​ലാ​ലി​ല്‍ മോ​ഡേ​ണ്‍ ആ​ര്‍ട്സ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന മീ​റ്റി​ങ്ങി​ല്‍ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​ജി ജോ​ണ്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    തോ​മ​സ്‌ കു​ര്യ​ന്‍ നെ​ടും​ത്ത​റ​യി​ല്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി കെ. ​ബേ​ബി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജോ​ണ്‍ സി. ​എ​ബ്ര​ഹാം, കു​രു​വി​ള കെ. ​ജോ​ര്‍ജ്, അ​നീ​ഷ്‌ ജോ​ര്‍ജ് മാ​ത്യു, അ​നു എ​ബ്ര​ഹാം, റോ​ബി​ന്‍ എ​ബ്ര​ഹാം കോ​ശി, എ​ബി​ന്‍ പ​യ്യ​നാ​ട്ട്, ഈ​പ്പ​ന്‍ തോ​മ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​ജി ജോ​ണ്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

    thiruvalla friends gulf Qatar
