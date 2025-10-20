Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 11:41 AM IST

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് 'കാ​ൻ​സ​ർ; ഇ​രു​ളും വെ​ളി​ച്ച​വും' പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കാ​ൻ​സ​ർ; ഇ​രു​ളും വെ​ളി​ച്ച​വും പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'കാ​ൻ​സ​ർ; ഇ​രു​ളും വെ​ളി​ച്ച​വും' സെ​മി​നാ​റി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ​ക്തി​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ പ​റ്റി ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ടു​ത്ത വി​ഷ​യ​മാ​യ 'കാ​ൻ​സ​ർ; ഇ​രു​ളും വെ​ളി​ച്ച​വും' എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം എം​ബ​സി​യു​ടെ അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യ കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​ഗം​ഗാ​ധ​ര​നാ​ണ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സി​ഡ​ർ വി​പു​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ച​ർ​ച്ചാ ക്ലാ​സു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​വും. കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗ​ത്തെ പ​റ്റി​യു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​ക​റ്റു​വാ​നും മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ എ​ടു​ക്കു​വാ​നു​മു​ള്ള ഒ​ര​വ​സ​രം ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സെ​മി​നാ​റി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ന​വം​ബ​ർ 13 വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ലാ​ണ് സെ​മി​നാ​ർ ന​ട​ക്കു​ക. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ക്കി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​തി​ഥി​ക​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഫി​ലി​പ്പ് മ​മ്പാ​ട് ന​യി​ച്ച ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ സെ​മി​നാ​റ​ണ് ഫോ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    X