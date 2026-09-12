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    ഐ.​സി.​സി ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലേ​ക്ക് പു​സ്ത​ക​ം കൈ​മാ​റി

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    ഐ.​സി.​സി ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലേ​ക്ക് പു​സ്ത​ക​ം കൈ​മാ​റി
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    ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന് ഫോ​ക്ക് വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദീ​പ്തി സു​രേ​ഷ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഫ്ര​ണ്ട്സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (ഫോ​ക്ക്) വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്ത​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​സി ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലേ​ക്ക് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. വാ​യ​നാ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് ഫോ​ക്ക് വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​സി.​സി.​ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന് ഫോ​ക്ക് വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദീ​പ്തി സു​രേ​ഷ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സി​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്ത​നു ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ, എം.​സി മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ പൂ​ർ​വി ശ്രോ​ഫ്, വെ​ങ്ക​പ്പ ഭാ​ഗ​വ​തു​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഫോ​ക്ക് വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റം​ല സ​മ​ദ്, ഷി​ൽ​ജി റി​യാ​സ്, സ​മീ​റ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഫാ​സി​ന ഷ​ഫീ​ഖ്, ഷം​ല സാ​ജി​ദ്, ത​സ്‌​നി ന​സീ​ഫ്, റം​ല മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, വീ​ണ വി​ശ്വ​നാ​ഥ്, ന​സീ​ഹ നെ​ല്ലൂ​ർ, ആ​ർ. അ​ശ്വ​തി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫോ​ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു കൈ​വേ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

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    News Summary - Friends Kozhikode Women's Wing Donates Books to ICC Library
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