Madhyamam
    Qatar
    date_range 14 Aug 2025 11:28 AM IST
    date_range 14 Aug 2025 11:28 AM IST

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വം; അ​പ​ല​പി​ച്ച് ദോ​ഹ​യി​ലെ ഫ്ര​ഞ്ച് എം​ബ​സി

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വം; അ​പ​ല​പി​ച്ച് ദോ​ഹ​യി​ലെ ഫ്ര​ഞ്ച് എം​ബ​സി
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​സ്സ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ദോ​ഹ​യി​ലെ ഫ്ര​ഞ്ച് എം​ബ​സി. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും അ​വ​രു​ടെ ക​ർ​ത്ത​വ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത എ​ക്സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച പോ​സ്റ്റി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ൽ ജ​സീ​റ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഗ​സ്സ​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്ങി​നി​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ്രാ​ൻ​സ് സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ 200ല​ധി​കം​പേ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, ആ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലേ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഫ്രാ​ൻ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ അ​ൽ ശി​ഫ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഗേ​റ്റി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ടെ​ന്റി​ലാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ൽ ജ​സീ​റ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ന​സ് അ​ൽ ശ​രീ​ഫ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

