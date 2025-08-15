Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    15 Aug 2025 2:26 PM IST
    Updated On
    15 Aug 2025 2:26 PM IST

    പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അമൂല്യം; ഇനി നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ധാര്‍മിക സ്വാതന്ത്ര്യം

    പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അമൂല്യം; ഇനി നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ധാര്‍മിക സ്വാതന്ത്ര്യം
    കെ. ​സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ സ​ഫാ​രി (മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്)

    200 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍ കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്നു, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​രം ദീ​ര്‍ഘ​വും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള​തു​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, 1947 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​ഇ​ന്ത്യ ഒ​ടു​വി​ല്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ അ​തു വ​ലി​യൊ​രു സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ന് ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ വേ​ണ്ടി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന ദി​ന​മാ​ണി​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ള്‍ പോ​രാ​ടു​ക​യും മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു, അ​വ​രു​ടെ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട ദി​വ​സ​മാ​ണി​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു ശേ​ഷം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം, മ​തേ​ത​ര​ത്വം, സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​ണി​ത്. ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​മാ​ണ്, എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്കും തു​ല്യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ന് രാ​ജ്യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്, അ​താ​യ​ത് മ​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ വി​വേ​ച​നം പാ​ടി​ല്ല. ദാ​രി​ദ്ര്യ​വും അ​സ​മ​ത്വ​വും കു​റ​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്ക​ണം, അ​ഥ​വാ സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​മാ​യി മാ​റി​യ ഇ​ന്ത്യ, ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ട് ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​നി​ടെ കൈ​വ​രി​ച്ച​ത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്.സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ര്‍ച്ച​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ചാ​ല​ക​ശ​ക്തി​യാ​യി വി​വി​ധ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വ​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റി.ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​ഇ​ന്ത്യ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ രാ​ജ്യം വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ കൈ​വ​രി​ച്ച വ​ള​ര്‍ച്ച ച​ര്‍ച്ച​യാ​കു​ന്നു. ജി.​ഡി.​പി പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ ലോ​ക​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്, 2027 ഓ​ടെ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ല്‍. ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു.​പി.​ഐ, ആ​ധാ​ര്‍, ജ​ന്‍ ധ​ന്‍ യോ​ജ​ന എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പേ​യ്മെ​ന്റു​ക​ള്‍, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​യി. ഐ.​ടി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ഫാ​ര്‍മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ല്‍സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മു​ന്‍നി​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ.

    ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ല്‍ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ, ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു സാ​ങ്കേ​തി​ക ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​ന്ദ്ര​യാ​ന്‍, മം​ഗ​ള്‍യാ​ന്‍ (മാ​ര്‍സ് ഓ​ര്‍ബി​റ്റ​ര്‍ മി​ഷ​ന്‍), ഗ​ഗ​ന്‍യാ​ന്‍ മി​ഷ​ന്‍, നാ​സ, റോ​സ്‌​കോ​സ്മോ​സ്, സി.​എ​ന്‍ഇ.​എ​സ്, യു.​എ.​ഇ സ്പേ​സ് ഏ​ജ​ന്‍സി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം, തേ​ജ​സ് യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍, അ​ര്‍ജു​ന്‍ ടാ​ങ്കു​ക​ള്‍, ഐ.​എ​ന്‍എ​സ് വി​ക്രാ​ന്ത് (ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന വാ​ഹി​നി​ക്ക​പ്പ​ല്‍) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ക​സ​നം പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ന്‍നി​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ല്‍ പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തും ഭാ​വി​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​വു​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു. ഐ​ഐ​ടി​ക​ളും ഐ​ഐ​എ​മ്മു​ക​ളും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി പേ​രെ​ടു​ത്തു. 1947ല്‍ 18 ​ശ​ത​മാ​നം ആ​യി​രു​ന്ന​ത് സാ​ക്ഷ​ര​താ നി​ര​ക്ക് 2024-ല്‍ 77 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ര്‍ധി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ല​ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം രു​ചി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് അ​ഴി​മ​തി, വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ക്ര​മ​ക്കേ​ട്, ല​ഹ​രി പ്ര​ചാ​രം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍. അ​ഴി​മ​തി രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ കൊ​ന്നു​മു​ടി​ക്കു​ന്ന ഭീ​ക​ര പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ്. ഈ​യി​ടെ ഉ​യ​ര്‍ന്നു​വ​ന്ന വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ക്ര​മ​ക്കേ​ട് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ള്‍ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ല​ഹ​രി ഉ​ള്‍പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ ത​ന്നെ കൂ​ട്ടു​നി​ല്‍ക്കു​മ്പോ​ള്‍ രാ​ഷ്ട്രം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. സ​ര്‍ക്കാ​രു​ക​ള്‍ പ​ക്ഷെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ അ​ന്ധാ​ളി​ച്ചു നി​ല്‍ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യും കാ​ണാം.

    ല​ഹ​രി യു​വാ​ക്ക​ളെ​യും മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു. യു​വാ​ക്ക​ളി​ല്‍ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് കാ​ല​ഘ​ട്ടം ല​ഹ​രി​യാ​ല്‍ ന​ര​ക​തു​ല്യ​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ല്‍ അ​ടി​മ​പ്പെ​ട്ട് സ്വ​ന്തം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ വ​രെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന യു​വ​തി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ വാ​ര്‍ത്ത ഇ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​റെ​യാ​ണ്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന 25-35 ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള പ്രാ​യ​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ പി​ടി​ച്ചു​ല​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​ള്‍പ്പെ​ടെ അ​വ​രു​ടെ മ​ന​സി​നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​തി​ന്റെ പൂ​ര്‍ണാ​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യും സ​ദാ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യും ധാ​ര്‍മി​ക​മാ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു ച​ലി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ശ​രാ​യാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ല്‍ സാ​ധ്യ​മാ​കൂ.

    News Summary - Freedom won through struggle is priceless; what is now to be achieved is moral freedom.
