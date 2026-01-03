Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 12:19 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 12:19 PM IST

    സൗ​ജ​ന്യ യോ​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ആ​രോ​ഗ്യ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സും

    സൗ​ജ​ന്യ യോ​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ആ​രോ​ഗ്യ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സും
    ബേ​പ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ യോ​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബേ​പ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ (ബി.​പി.​എ.​ക്യു) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ യോ​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ആ​രോ​ഗ്യ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സും വ​ക്റ​യി​ലെ അ​ൽ ജു​നൂ​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് എ​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പു​തി​യ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യോ​ഗ ആ​ൻ​ഡ് ആ​രോ​ഗ്യ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ് മെ​ഡ​ലി​സ്റ്റ് സി.​കെ. സ​ഈ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ, വെ​ൽ​നെ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്റ് കോ​ച്ച് ആ​യി​ഷ ഷ​ഹീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    യോ​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഈ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി താ​ജു, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഊ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ-​കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.തു​ട​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ, ഫി​റ്റ്ന​സ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ 66944022 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

