Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസൗജന്യ ഷട്ടിൽ ബസ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 7:23 AM IST

    സൗജന്യ ഷട്ടിൽ ബസ് സർവിസുകൾ പ്രവർത്തിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    സൗജന്യ ഷട്ടിൽ ബസ് സർവിസുകൾ പ്രവർത്തിക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യാ​ത്രാ സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കി. ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ, ബ​ർ​വ ബ​റാ​ഹ, ക്രീ​ഖ് സ്പോ​ർ​ട്സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വേ​ദി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫ​ണ്ട്, ക​ർ​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഉ​മ്മു ഗു​വൈ​ലി​നി​ലെ ടൊ​യോ​ട്ട സി​ഗ്ന​ലി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ, സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ അ​ൽ അ​സ്മ​ഖ് (ബു​ഖാ​രി) മ​സ്ജി​ദി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തും അ​ൽ വ​ത​ൻ സെ​ന്റ​റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നും ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​വി​സ് വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​വു മ​ണി വ​രെ തു​ട​രും.

    രാ​ത്രി തി​രി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് 9 മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച് രാ​ത്രി 12 മ​ണി ഉ​ണ്ടാ​കും. വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും, തു​ട​ർ​ന്ന് ഡി​സം​ബ​ർ 11, 12 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലും ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ 18നും ​സൗ​ജ​ന്യ ഷ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ലു​സൈ​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ലു​സൈ​ൽ സി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നും സു​ഗ​മ​മാ​യ മൊ​ബി​ലി​റ്റി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് റോ​ഡ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​റ്റു പാ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ലു​സൈ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:operatebus servicesgulfShuttle Bus
    News Summary - Free shuttle bus services will operate
    Similar News
    Next Story
    X