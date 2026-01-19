Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    19 Jan 2026 10:59 AM IST
    19 Jan 2026 11:00 AM IST

    കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം; ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഉ​യ​ർ​ത്തി

    കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം; ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഉ​യ​ർ​ത്തി
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ വ​രു​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ​ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 4000 ആ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 3500 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ 46 സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളും കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 4,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മോ ഫീ​സ് ഇ​ള​വോ ല​ഭി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ​യും കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളെ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ലു​ൽ​വ ബി​ൻ​ത് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​ർ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ നു​ഐ​മി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ, ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളു​ടെ​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്ന​ത് വെ​റു​മൊ​രു സേ​വ​ന​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മാ​ന​വി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണെ​ന്നും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 4,000 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ സൗ​ജ​ന്യ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശ മൂ​ല്യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ 18.6 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലോ​ളം വ​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യ സീ​റ്റു​ക​ൾ, ​ഫീ​സ് നി​ര​ക്കി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ൾ, ​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ സീ​റ്റു​ക​ൾ, ​ഖ​ത്ത​റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വൗ​ച്ച​ർ സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ർ​ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ഈ​വ​നി​ങ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വ​രു​മാ​ന പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സൗ​ജ​ന്യ​വും ഫീ​സ് ഇ​ള​വു​ള്ള​തു​മാ​യ സീ​റ്റു​ക​ൾ വാ​​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ജ​നു​വ​രി 20ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ, നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​രി​ക്കു​ല​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

