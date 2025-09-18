Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമു​ൻ ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 12:05 PM IST

    മു​ൻ ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​സ്.​വൈ. ഖു​റൈ​ഷി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദോ​ഹ​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ൻ ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​സ്.​വൈ. ഖു​റൈ​ഷി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദോ​ഹ​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​സ്.​വൈ. ഖു​റൈ​ഷി​യു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ.വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​തു​മാ​മ ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​സ്.​വൈ. ഖു​റൈ​ഷി​യു​ടെ പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​മാ​യ‘​ഡെ​മോ​ക്ര​സി​സ് ഹ​ർ​ട്ട്ലാ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​സൈ​ഡ് ദി ​ബാ​റ്റി​ൽ ഫോ​ർ പ​വ​ർ ഇ​ൻ ഏ​ഷ്യ’ വി​ദേ​ശ എ​ഡി​ഷ​ന്റെ റി​ലീ​സി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് വേ​ദി ഒ​രു​ക്കും. വേ​ദി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റു പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ടു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​കു​റി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​റി​വ് പ​ക​രു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ്, പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജൂ​ട്ട​സ് പോ​ൾ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, സം​ഘ​ട​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത് എ​സ്. നാ​യ​ർ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​ർ നാ​സ​ർ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar NewsOICC INCASgulf news malayalam
    News Summary - Former Chief Election Commissioner S.Y. Qureshi in Doha on Friday
    Similar News
    Next Story
    X