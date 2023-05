ചാൾസ് രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണത്തിന് ഖത്തർ അമീറും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ചാ​ൾ​സ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ല​ണ്ട​നി​ലെ​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​മീ​ർ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ച്ച് ല​ണ്ട​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഋ​ഷി സു​ന​കു​മാ​യി അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ചാ​ൾ​സ് മൂ​ന്നാ​മ​ൻ ബ്രി​ട്ട​ന്റെ പു​തി​യ രാ​ജാ​വാ​യി സ്ഥാ​ന​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ​നി​ര ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

For the coronation of King Charles Emir of Qatar will arrive