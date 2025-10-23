Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    23 Oct 2025 12:43 AM IST
    Updated On
    23 Oct 2025 12:44 PM IST

    ഫൊ​പ്റ്റാ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം നാളെ ​അ​ബൂ​ഹ​മൂ​ർ ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ

    ഫൊ​പ്റ്റാ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം നാളെ ​അ​ബൂ​ഹ​മൂ​ർ ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ
    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ട​യ്മ​യാ​യ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട -ഫോ​പ​റ്റാ ഖ​ത്ത​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബൂ​ഹ​മൂ​ർ ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ലാ​കും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കു​ക. മാ​വേ​ലി വ​ര​വേ​ൽ​പ്, തി​രു​വാ​തി​ര, വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട്, അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, വ​ടം​വ​ലി, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, സം​ഘ​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സു​ക​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള, കേ​ര​ളീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക​ത്ത​നി​മ​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് താ​ണ്ഡ​ലേ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും പ​ത്ത​നാ​പു​രം ഗാ​ന്ധി​ഭ​വ​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​പു​ന​ലൂ​ർ സോ​മ​രാ​ജ​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഐ​ശ്വ​ര്യ രാ​ജീ​വും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷം​നാ​ദ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് മാ​ത്യു, പ്രോ​ഗ്രം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

