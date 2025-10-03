Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    3 Oct 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    3 Oct 2025 11:02 AM IST

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഫൈ​ന​ൽ ഇ​ന്ന്

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഫൈ​ന​ൽ ഇ​ന്ന്
    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബാ​യ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്‌.​സി ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ സ​മാ​പ​നം ഇ​ന്ന് വ​ക്റ​യി​ലെ ജെം​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഫൈ​ന​ലി​ൽ എം.​ബി.​എ​സ്.​ടി വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്‌.​സി​യും ഡാ​റ്റാ​പ്ല​സ് എ​ഫ്‌.​സി​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള മ​ത്സ​ര​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ജൂ​നി​യ​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും മ​റ്റ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:football tournamentfinal matchQatar NewsIndian expatriate
