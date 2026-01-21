Begin typing your search above and press return to search.
    മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള

    ഫൈ​നി​ലി​സി​മ അ​ട​ക്കം ആ​റ് വ​മ്പ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കു​ക
    മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള
    ദോഹ: ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും മി​ക​ച്ച ടീ​മു​ക​ളെ​യും അ​ണി​നി​ര​ത്തി ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നൊ​രു​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ണി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​മ്പാ​യി ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി, ലാ​മി​ൻ യ​മാ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​ഹ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​നെ​ത്തും. കോ​പ്പ അ​മേ​രി​ക്ക ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യും യൂ​റോ​ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ്പെ​യി​നും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന ഫൈ​നി​ലി​സി​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഫി​ക്സ​ച​ർ

    ഇ​പ്പോ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടീ​മു​ക​ളെ എ​ത്തി​ച്ച് വ​മ്പ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, സ്പെ​യി​ൻ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ സെ​ർ​ബി​യ, ഈ​ജി​പ്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. മാ​ർ​ച്ച് 26 -31 വ​രെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന roadtoqatar.qa എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും ഫൈ​ന​ലി​സി​മ​ക്ക് ഒ​പ്പം ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ഫൈ​നി​ലി​സി​മ പോ​രാ​ട്ടം അ​ട​ക്കം ആ​റ് വ​മ്പ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ വേ​ദി​യാ​കു​ക. മാ​ർ​ച്ച് 26നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. 26ന് ​ഖ​ത്ത​ർ -സെ​ർ​ബി​യ മ​ത്സ​രം ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ -ഈ​ജി​പ്ത് മ​ത്സ​രം അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും ന​ട​ക്കും. മാ​ർ​ച്ച് 27നാ​ണ് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന -സ്പെ​യി​ൻ ഫൈ​ന​ലി​സി​മ പോ​രാ​ട്ടം. കോ​പ അ​മേ​രി​ക്ക ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ മെ​സ്സി​യും സം​ഘ​വും യൂ​റോ ക​പ്പ് നേ​ടി​യ സ്പാ​നി​ഷ് പ​ട​യെ ലു​സൈ​ൽ മൈ​താ​നി​യി​ൽ നേ​രി​ടും. 30ന് ​ഈ​ജി​പ്ത് -സ്പെ​യി​ൻ മ​ത്സ​ര​വും സെ​ർ​ബി​യ -സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ മ​ത്സ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. 31ന് ​ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന -ഖ​ത്ത​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങും.

    2022ൽ ​വി​ശ്വ​കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ ലോ​ക​ക​പ്പ് വേ​ദി​യി​​ലേ​ക്ക് ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി അ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന സം​ഘം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മെ​സ്സി ത​ന്റെ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​ന്തു​ത​ട്ടാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​നാ​കും ആ​രാ​ധ​ക​രും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും മി​ക​ച്ച ടീ​മു​ക​ളെ​യും അ​ണി​നി​ര​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ കാ​യി​ക ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​വ​ന്റ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

