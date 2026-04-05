    Qatar
    Posted On
    date_range 5 April 2026 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 7:14 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യസു​ര​ക്ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യം സു​സ്ഥി​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​ണ് - മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി

    വി​പ​ണി സ്ഥി​ര​ത​യും അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫാ​മു​ക​ളി​ലും ഭ​ക്ഷ്യക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്
    ഭ​ക്ഷ്യസു​ര​ക്ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യം സു​സ്ഥി​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​ണ് - മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി
    അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ സാ​ഹ​ച​ര്യം സു​സ്ഥി​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി​​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ ഫു​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി പോ​ളി​സി മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ. ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ aവി​വി​ധ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ലാ​നി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഖ​ത്ത​ർ ടി.​വി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചു. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ​നാ​ഷ​നൽ ഫു​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്ട്രാ​റ്റ​ജി

    നി​ല​വി​ലെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നാ​ഷ​നൽ ഫു​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ (2024–2030) തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത​മാ​യ സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മൂ​ന്ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഫു​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്ട്രാ​റ്റ​ജി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു.

    ​* പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക:

    സീ​സ​ണ​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. പാ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 99 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യു​ണ്ട്, ചി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്നു.

    * സ്റ്റോ​ക്ക് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്:

    ഗോ​ത​മ്പ്, അ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. വി​പ​ണി​യി​ലെ കു​റ​വു​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശേ​ഖ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ​*ഇ​റ​ക്കു​മ​തി സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം:

    വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കാ​യി ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ മു​ന്നേ​റ്റ​വും

    വി​പ​ണി സ്ഥി​ര​ത​യും അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫാ​മു​ക​ളി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ അ​ബൂ​സം​റ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ച​ര​ക്കു നീ​ക്കം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​സ്റ്റം​സ് വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണ്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഫാ​മു​ക​ൾ, പോ​ൾ​ട്രി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ, ഭ​ക്ഷ്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ വി​പ​ണി സു​സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു -ഇ​ത് അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്.

    പൊ​തു ശു​ചീ​ക​ര​ണ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യം, ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലും റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി, പ​രി​ശോ​ധ​നാ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ സജ്ജമാണ്.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യത്തിന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യും 'Oun' ആ​പ്പ് വ​ഴി​യും 250 ല​ധി​കം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തി​ടെ 77,000 ഇ -​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും 23,000 കോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ഖ​ത്ത​രി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വ​ലി​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഏ​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ​യും നേ​രി​ടാ​ൻ രാ​ജ്യം സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    TAGS:municipalityMinisterfood security
    News Summary - Food security situation is stable and safe - Municipality Minister
    Similar News
    Next Story
    X