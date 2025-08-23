Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    23 Aug 2025 3:59 PM IST
    23 Aug 2025 4:05 PM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ഴു​ദി​വ​സം അ​ട​ച്ചി​ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    പേ​ൾ ഐ​ല​ൻ​ഡ് ദ്വീ​പി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി
    ​ദോ​ഹ: ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മു​ഐ​ത​ർ ഏ​രി​യ​യി​ലെ അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റും അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ബേ​ക്ക​റി​യും ഏ​ഴു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ​ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും വി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ജോ​ലി​ക്ക് നി​യ​മി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ 16000 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ പേ​ൾ ഐ​ല​ൻ​ഡ് ദ്വീ​പി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ദോ​ഹ, അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. നി​ര​വ​ധി റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, റീ​ട്ട​യി​ൽ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

