Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:57 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന; മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​

    text_fields
    bookmark_border
    12 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു
    food safety
    cancel

    ദോ​ഹ: ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹെ​ൽ​ത്ത് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വി​ഭാ​ഗം അ​ൽ ശീ​ഹാ​നി​യ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ധി​യി​ലെ ക​ട​ക​ളി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ക​ട​ക​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും ശ​രി​യാ​യ സം​ഭ​ര​ണ രീ​തി​ക​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2,270 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    1990 ലെ ​നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ (8) അ​നു​സ​രി​ച്ച് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യും 12 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 66 ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഭ​ര​ണം, പാ​ച​ക സ്ഥ​ലം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ-​സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsfood safety inspectionQatar Newsestablishments closed
    News Summary - Food safety inspection; Three establishments closed
    Similar News
    Next Story
    X