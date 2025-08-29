Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 29 Aug 2025 7:34 AM IST
    date_range 29 Aug 2025 7:34 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന: 148 കി​ലോ​ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന: 148 കി​ലോ​ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​ൽ വ​ക്റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 148 കി​ലോ​ഗ്രാം ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ വി​വ​ധ ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1812 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 5750 കി​ലോ​ഗ്രാം മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    ലം​ഘി​ച്ച ഏ​ഴ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ 1990ലെ ​നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ (8) നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
