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    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 1:12 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 1:12 PM IST

    ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ: റെസ്റ്റാറന്റ് ഖത്തർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പൂട്ടിച്ചു

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    ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ: റെസ്റ്റാറന്റ് ഖത്തർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പൂട്ടിച്ചു
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    ദോഹ: ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണമുയർന്ന റെസ്റ്റാറന്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പൂട്ടിച്ചു. അന്വേഷണ വിധേയമായി 15 ദിവസത്തേക്കാണ് പൂട്ടിച്ചത്. റെസ്റ്റാറന്റിൽനിന്ന് ഭക്ഷണ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് വിദഗ്ധ പരിശോധനക്കയച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അതുവരെ റെസ്റ്റാറന്റിന്റെ​ പേര് പരസ്യപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

    ഭക്ഷണ ശാലകൾ ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ 16000 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ അറിയിക്കാം.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Food poisoning: Restaurant closed by Qatar Ministry of Health
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