Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right"നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 March 2026 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 12:54 PM IST

    "നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പി​ന്തു​ട​രു​ക'

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​ണ്
    നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പി​ന്തു​ട​രു​ക
    cancel
    camera_alt

    ഹെ​ൽ​പ്പ്‌​ലൈ​ൻ: 00974-55647502, ഇ​മെ​യി​ൽ: cons.doha@mea.gov.in 


    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സി​ഡ​ർ വി​പു​ൽ

    നി​ല​വി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സി​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക

    നി​ല​വി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​വി​ധ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും എ​ല്ലാ​വ​രും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പി​ന്തു​ട​രുകം.

    അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ഴി​കെ പു​റ​ത്തു​പോ​ക​രു​ത്. വീ​ടു​ക​ളി​ലും താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ട്ടം​കൂ​ടി നി​ൽ​ക്ക​രു​ത്. സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക.

    കൂ​ടാ​തെ, സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, നി​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​ണ് പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഒരുവട്ടം കൂടി ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ക. അ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ക​രു​ത്. കൂ​ടാ​തെ, നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, പ​ല​ത​രം ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ, ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ, സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​രു​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്

    പ്ര​വാ​സി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി പൂ​ർ​ണ്ണ​തോ​തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. ​

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് എ​ല്ലാ​വ​രും സം​യ​മ​നം പാ​ലി​ക്ക​ണം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ൽ​പ്പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലുണ്ട്. യാ​ത്രാ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ഈ ​ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. ഇ​പ്പോ​ൾ വ​രു​ന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ എ​ണ്ണം വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ഇ​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി​യും എം​ബ​സി​യെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    എം​ബ​സി​യു​ടെ അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി​ക​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​സി.​സി), ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റം (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്), ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഐ.​ബി.​പി.​സി) തു​ട​ങ്ങി​യ കൂ​ട്ടാ​യ​യ്മ​ക​ൾ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യും ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ലീ​ഡ​ർ​മാ​രു​മാ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും നി​ര​ന്ത​രം സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഐ.​സി.​സി​യും ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ൽ​ക്ക​ണം, ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മി​ല്ല.

    ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്കാ​യി സൗ​ദി വ​ഴി യാ​ത്ര​യൊ​രു​ക്കും

    ​ഖ​ത്ത​ർ വ്യോ​മ​പാ​ത അ​ട​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സ​ഹാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നി​രു​ന്ന 600 ഓ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ നി​ല​വി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലു​ള്ള​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്.

    ഇ​വ​രെ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ന്റെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വി​വി​ധ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    നി​ല​വി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗം 'സ​ൽ​വ' അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ​ത്തി അ​വി​ടെ നി​ന്ന് വി​മാ​നം ക​യ​റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​നാ​യി സൗ​ദി വി​സ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളും നി​ല​വി​ൽ പ​രി​മി​ത​മാ​ണ്.

    ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തി ദോ​ഹ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ദി വി​സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഒ​രു ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ലി​ങ്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ദി വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​ൻ എം​ബ​സി ശ്ര​മി​ക്കും. നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, വ്യോ​മ​പാ​ത തു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള മാ​ർ​ഗം. ന​മു​ക്ക് ക്ഷ​മ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കാം.

    വിസ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​ർ​ന്നാ​ൽ എ​ന്തു ചെ​യ്യ​ണം

    വി​സാ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം വി​സ​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എം​ബ​സി ഫോ​ൺ മു​ഖേ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഐ.​സി.​സി, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പോ​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ല്ലാ​വ​രും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​ക​യും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക. എം​ബ​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ തു​ട​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - "Follow the instructions strictly"
    Similar News
    Next Story
    X