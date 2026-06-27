Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇന്ത്യൻ അംബാസഡർക്ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 7:55 AM IST

    ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർക്ക് ഫോക്ക് ഖത്തർ യാത്രാമംഗളം നേർന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർക്ക് ഫോക്ക് ഖത്തർ യാത്രാമംഗളം നേർന്നു
    cancel
    camera_alt

    സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായി നിയമിതനായി പോകുന്ന ഖത്തറിലെ

    അംബാസഡർ വിപുലിന് ഫ്രൻഡ്സ് ഓഫ് കോഴിക്കോട് (ഫോക്ക്) ഇന്ത്യൻ എംബസിയി

    ഓഫിസിലെത്തി യാത്രാമംഗളം നേരുന്നു

    ദോഹ: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായി നിയമിതനായി പോകുന്ന ഖത്തറിലെ ജനകീയ അംബാസഡർ വിപുലിന് ഫ്രൻഡ്സ് ഓഫ് കോഴിക്കോട് (ഫോക്ക്) ഇന്ത്യൻ എംബസിയി ഓഫിസിലെത്തി യാത്രാമംഗളം ആശംസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെയും സംഘടനകളെയും പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചും ചേർത്തുപിടിച്ചും നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഫോക്ക് ഭാരവാഹികൾ അഭിനന്ദിച്ചു.

    ഫോക്കിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചു. ഫോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. ഉസ്മാനോടൊപ്പം ഭാരവാഹികളായ രഞ്ജിത് ചാലിൽ, എം.വി. മുസ്തഫ, മൻസൂർ അലി, ശരത് സി. നായർ, രശ്മി ശരത് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar NewsIndian AmbassadorFok Qatar
    News Summary - FOK Qatar bids farewell to Indian Ambassador
    Similar News
    Next Story
    X