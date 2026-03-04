ഫോക്കസ് ഖത്തർ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തി

ഫോക്കസ് ഖത്തർ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തിtext_fields
ദോഹ: ഫോക്കസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഖത്തർ റീജിയൻ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തി. ഖത്തർ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ ദിവസത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സുസ്ഥിരത പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാണ് ക്രമീകരിച്ചത്. പരിപാടിയിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകി. പേപ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടങ്ങളിൽ തന്നെ വേർതിരിക്കുന്ന സംവിധാനം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ പരിപാടിയിൽ ഉപയോഗിച്ച 2000 ഓളം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ശേഖരിച്ച് റീസൈക്ക്ലിങ്ങിനു വേണ്ടി കൈമാറി.
ഖത്തറിലെ സാമൂഹിക -സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അബ്ദുൽ കരീം ആക്കോട് റമദാൻ സന്ദേശം നൽകി. റമദാൻ ആത്മപരിശുദ്ധിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തിന്റെയും മാസമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓൺലൈൻ റമദാൻ ക്വിസ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പരിപാടികളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. സി.ഇ.ഒ സഫീറുസ്സലാം, സി.ഒ.ഒ രസീൽ മൊയ്ദീൻ, സി.ഫ്.ഒ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ്, അമ്മീനുറഹ്മാൻ, അൻസബ്, റാഷിക് ബക്കർ, ഫഹ്സിർ, ഹാഫിസ് ഷബീർ, മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്, താഹ മുഹമ്മദ് മറ്റു ഭാരവാഹികളും ഇഫ്താറിന് നേതൃത്വം നൽകി.
