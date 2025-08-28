Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 11:44 AM IST

    ഫോ​ക്ക​സ് ഖ​ത്ത​ർ സി.​എം.​എ അ​വ​യ​ർ​ന​സ് പ്രോ​ഗ്രാം

    awareness programme
    ഫോ​ക്ക​സ് ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി.​എം.​എ അ​വ​യ​ർ​ന​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​ർ റീ​ജ​ൻ ഹി​ലാ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഫി​നാ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ് (സി.​എം.​എ) കോ​ഴ്‌​സ്‌ അ​വ​യ​ർ​ന​സ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ഫോ​ക്ക​സ് വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഫോ​ക്ക​സ് ഖ​ത്ത​ർ സി.​ഒ.​ഒ അ​മീ​ർ ഷാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ താ​രേ​മ്മ​ൽ ക്ലാ​സ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു.ഹി​ലാ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ച്ച്.​ആ​ർ. ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി സി​ബി, ആ​ഷി​ഖ് ബേ​പ്പൂ​ർ, ന​സീ​ഫ്, അ​സ്‍ലം, ന​ബീ​ൽ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewscmaQatar NewsFocus Qatarawareness program
