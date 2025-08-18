Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 18 Aug 2025 12:30 PM IST
    date_range 18 Aug 2025 12:30 PM IST

    ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സ് ന​ട​ത്തി

    ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സ് ന​ട​ത്തി
    ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫോ​ക്ക​സ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തു​മാ​മ​യി​ലെ ഫോ​ക്ക​സ് വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച്‌ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ല​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വ​ന്തം ജീ​വ​നും ര​ക്ത​വും ന​ല്‍കി ഇ​ന്ത്യ​യെ വൈ​ദേ​ശി​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് മോ​ചി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ മാ​റ്റി പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മ​ത്വ​ത്തെ​യും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​മു​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി മാ​റ്റി പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച ഗ്ലോ​ബ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്.​എ.​എം. ബ​ഷീ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ഫാ​സി​സ്റ്റ് അ​ജ​ണ്ട​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ട​യാ​ളം ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി പ്ര​ദോ​ഷ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രോ​ന്നാ​യി ഹ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​റു​ടെ സാ​മൂ​ഹ്യ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഊ​ന്ന​ൽ സ​മ​ത്വം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യൂ​ത്ത് ഫോ​റം പ്ര​തി​നി​ധി ആ​രി​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ, മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ, സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അ​തി​ന് മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ഫോ​ക്ക​സ് ഖ​ത്ത​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സി.​ഇ.​ഒ സ​ഫീ​റു​സ്സ​ലാം പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫാ​യി​സ് എ​ള​യോ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

