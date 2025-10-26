Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightധാ​ത്രി ആ​യു​ർ​വേ​ദ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:21 AM IST

    ധാ​ത്രി ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഫൈ​വ് ഗ്രൂ​പ് ട്രേ​ഡി​ങ്

    text_fields
    bookmark_border
    ധാ​ത്രി ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഫൈ​വ് ഗ്രൂ​പ് ട്രേ​ഡി​ങ്
    cancel
    camera_alt

    റ​വാ​ബി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഇ​സ്ഗാ​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ധാ​ത്രി ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ

    അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ  

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: അ​ൽ റ​വാ​ബി ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഫൈ​വ് ഗ്രൂ​പ് ട്രേ​ഡി​ങ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ധാ​ത്രി ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ആ​യു​ർ​വേ​ദ പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡാ​ണ് ധാ​ത്രി. റ​വാ​ബി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഇ​സ്ഗാ​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ൽ​റ​വാ​ബി ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ക​ണ്ണു ബേ​ക്ക​ർ, ധാ​ത്രി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​നി​ര​ഞ്ജ​ന സ​ജി​കു​മാ​ർ, ധാ​ത്രി ഹെ​ഡ് എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്ട് എ​സ്. ന​ട​രാ​ജ​ൻ, ഫൈ​വ് ഗ്രൂ​പ് ട്രേ​ഡി​ങ് ബി​സി​ന​സ് ഡ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​രി​സ് ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ധാ​ത്രി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മു​ടി വീ​ഴ്ച, വ​ര​ൾ​ച്ച, ച​ർ​മ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന ഷാം​പൂ, ഹെ​യ​ർ ഓ​യി​ൽ, ഹെ​യ​ർ ക്രീം, ​ച​ർ​മ പ​രി​ച​ര​ണ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 100ല​ധി​കം ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ൽ​കൃ​ഷ്ട​മാ​യ ആ​യു​ർ​വേ​ദ പ​രി​ച​ര​ണ അ​നു​ഭ​വം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഫൈ​വ് ഗ്രൂ​പ് ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ന്റെ​യും ല​ക്ഷ്യം. ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര മു​ടി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ധാ​ത്രി ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് റ​വാ​ബി ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ക​ണ്ണു ബേ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ‘പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ശ​ക്തി​യും ആ​യു​ർ​വേ​ദ ശാ​സ്ത്ര​വും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ധാ​ത്രി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡോ. ​നി​ര​ഞ്ജ​ന സ​ജി​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫൈ​വ് ഗ്രൂ​പ് ട്രേ​ഡി​ങ്, ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ശ്വ​സ​നീ​യ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Five Group Trading with Dhatri Ayurvedic Products
    Similar News
    Next Story
    X