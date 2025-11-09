Begin typing your search above and press return to search.
    അഞ്ച് ദി​വ​സം, 50,000 കാ​ണി​ക​ൾ; ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ ഹി​റ്റ്

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ട് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്
    അഞ്ച് ദി​വ​സം, 50,000 കാ​ണി​ക​ൾ; ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ ഹി​റ്റ്
    ദോ​ഹ: കാ​യി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ ഖ​ത്ത​റി​ൽ, ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്താ​ൽ ലോ​ക ഹി​റ്റ്. അ​ഞ്ചു ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് 50,000 കാ​ണി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വാ​സാ​നി​ച്ച് നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ ഭാ​വി താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ഏ​റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടീ​മു​ക​​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 24ൽ​നി​ന്ന് 48 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​വും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ, താ​മ​സ​ത്തി​നു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും മെ​ട്രോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​യി​ക ലോ​ക​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഖ​ത്ത​ർ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ യു​വ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ 27ന് ​ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ന് വേ​ദി​യാ​കും. ഒ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രൊ​റ്റ ഫാ​ൻ​സോ​ണി​ൽ ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ൻ സോ​ണി​ൽ നി​ര​വ​ധി സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും കൂ​ടാ​തെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ​കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തി​നാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക: https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/u17worldcup/qatar-2025.

