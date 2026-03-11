Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 11 March 2026 7:38 AM IST
Updated Ondate_range 11 March 2026 7:38 AM IST
ഇന്നലെ അഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾtext_fields
News Summary - Five ballistic missile attacks yesterday
ദോഹ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഖത്തറിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ആക്രമണമുണ്ടായി. ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് രണ്ടോടെയാണ് അഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. തലസ്ഥാന നഗരമായ ദോഹയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ, ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ വിജയകരമായി തകർത്തതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ആളപയാമോ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
