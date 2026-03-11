Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightനി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 March 2026 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 7:25 AM IST

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു; അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു; അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel

    ദോ​ഹ: നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ന് അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​രോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ച്ച​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പി​ടി​കൂ​ടി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും നി​രോ​ധി​ച്ച​താ​യും ഇ​നി​യൊ​രു അ​റി​യി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും, സ​ർ​ക്കാ​ർ, അ​ർ​ദ്ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ക​മ്പ​നി​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsillegallydronearrested
    News Summary - Five arrested for illegally using drone
    Similar News
    Next Story
    X