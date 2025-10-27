മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ കത്തിനശിച്ച സംഭവം; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
27 Oct 2025
27 Oct 2025
മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ കത്തിനശിച്ച സംഭവം; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Fishing boats set on fire; two arrested
ദോഹ: അൽ വക്റ തുറമുഖത്തെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് തീപിടിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റുചെയ്തു. പിടിയിലായവരെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വാർത്തകുറിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ടുപേരും ഏഷ്യക്കാരാണ്.
പ്രതികൾ അനധികൃതമായി ഒരു ബോട്ടിൽ നിന്നു മറ്റൊരു ബോട്ടിലേക്കു വൈദ്യുതി ബന്ധിപ്പിച്ചതാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് സാങ്കേതിക പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ നടന്ന സംഭവത്തിൽ നിരവധി ബോട്ടുകൾ കത്തിനശിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
