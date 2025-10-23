Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Oct 2025 1:01 PM IST
    date_range 23 Oct 2025 1:01 PM IST

    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​പി​ടി​ച്ചു

    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​പി​ടി​ച്ചു
    അ​ൽ വ​ക്റ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: അ​ൽ വ​ക്റ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​പി​ടി​ച്ചു. ​ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ടീം ​ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തു​ക​യും തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ടീം ​തീ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യും ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ​തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം, നാ​ശ​ന​ഷ്ടം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ​തീ ​ആ​ളി​ക്ക​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും വി​ഡി​യോ​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Gulf Newsfishing boatsfishing boat caught fire
    News Summary - Fishing boats caught fire
