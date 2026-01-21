Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഫൈ​ന​ലി​സി​മ പോ​രി​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 8:06 AM IST

    ഫൈ​ന​ലി​സി​മ പോ​രി​ൽ 'തീ​പാ​റും'

    text_fields
    bookmark_border
    ഫൈ​ന​ലി​സി​മ പോ​രി​ൽ തീ​പാ​റും
    cancel
    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​സി​മ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു.

    സൗ​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ സ്പെ​യി​നും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​സി​മ മാ​ർ​ച്ച് 27ന് ​ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​കും. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രും ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രും ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​മ്പോ​ൾ തീ ​പാ​റു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ്.

    2022 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ലോ​ക കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ അ​തേ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും പോ​രി​നി​റ​ങ്ങും.

    മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​സി​മ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. യൂ​റോ, കോ​പ്പ അ​മേ​രി​ക്ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ ഫൈ​ന​ലി​സി​മ ന​ട​ക്കാ​റു​ള​ള​ത്.

    ഫി​ഫ​യു​ടെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഫി​ക്സ്ച​ർ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് 2025ൽ ​ന​ട​ക്കേ​ണ്ട ഫൈ​ന​ലി​സി​മ 2026ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട​ത്. 1993, 2022 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​സി​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യാ​ണ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfqatar​
    News Summary - 'Fire' in the final battle
    Similar News
    Next Story
    X