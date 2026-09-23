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    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സാമ്പത്തിക പി​ന്തു​ണ: പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഖത്തർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

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    ശൈ​ഖ് ഥാ​നി ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ സ​ർ​വി​സ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സാമ്പത്തിക പി​ന്തു​ണ: പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഖത്തർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
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    ബീ​ക്ക​ൻ ഓ​ഫ് നോ​ള​ജ്' പ​ദ്ധ​തിയെ കുറിച്ച് അധികൃതർ സംസാരിക്കുന്നു

    ദോ​ഹ: പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളി​ലും പ​ഠി​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ -ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം 'ബീ​ക്ക​ൻ ഓ​ഫ് നോ​ള​ജ്' പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ശൈ​ഖ് ഥാ​നി ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ സ​ർ​വി​സ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സം​രം​ഭം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്, പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ, യൂ​ണി​ഫോം, യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യം, സ്കൂ​ൾ ബാ​ഗു​ക​ൾ, പ​ഠ​നോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ർ​ഹ​രാ​യ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ലു​സൈ​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രൈ​വ​റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സി​സ് അ​ൽ നാ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​തു​വ​രെ 18,124 സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ​സ് ആ​ൻ​ഡ് കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​റാ​നി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​പേ​ക്ഷാ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യും സ്കൂ​ൾ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കി വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​ആ​യ​ദ് അ​ൽ ഖ​ഹ്താ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കോ​ഡ് ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Financial support for students: Qatar Ministry of Education with a plan
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