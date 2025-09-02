Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 1:41 PM IST

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ഴ​യി​ള​വ് പ​ദ്ധ​തി ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ നീ​ട്ടി

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ഴ​യി​ള​വ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി. നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. നി​കു​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ഴ​ക​ളി​ൽ നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വു ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി​യാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി ഡി​സം​ബ​ർ 31ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തെ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 ആ​യി​രു​ന്നു സ​മ​യ​പ​രി​ധി. നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് സ​മ​യം നീ​ട്ടി​ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ധ​രീ​ബ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​ള​വി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ടാ​ക്സ് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി നി​ര​വ​ധി​ത​വ​ണ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഏ​ഴാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ നി​കു​തി ദാ​യ​ക​ർ ഇ​ള​വി​ന്റെ ഇ​ള​വി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. 160 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ഴ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 54,000 നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 2014 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക​ളാ​ണ് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Gulf NewsDecemberQatar News
    News Summary - Financial penalty waiver scheme extended until December 31
