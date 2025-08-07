Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 12:30 PM IST

    ഫിഫ ലോകകപ്പ്; വിസ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ദോഹയിലെ യു.എസ് എംബസി

    ഫിഫ ലോകകപ്പ്; വിസ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ദോഹയിലെ യു.എസ് എംബസി
    ദോ​ഹ: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് ആ​രാ​ധ​ക​രെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​റി​ലെ യു.​എ​സ് എം​ബ​സി. ക​ളി കാ​ണാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ നേ​ര​ത്തേ വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എം​ബ​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് യു.​എ​സ് വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കു​ക. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര​യു​ടെ എ​ഴു​പ​ത്തി​ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​സ്റ്റം ഫോ​ർ ട്രാ​വ​ൽ ഓ​ത​റൈ​സേ​ഷ​ൻ അ​ഥ​വാ ഇ.​എ​സ്.​ടി.​ഐ​യി​ലൂ​ടെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം.

    ഇ​തു​വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന, അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ടൂ​റി​സം, ബി​സി​ന​സ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 90 ദി​വ​സം വ​രെ യു.​എ​സി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാം. വി​സ വൈ​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലു​ള്ള 41 രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മേ ഇ.​എ​സ്.​ടി.​ഐ വ​ഴി യു.​എ​സ് വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കൂ. ഖ​ത്ത​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന, വി​സ വൈ​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ അ​പേ​ക്ഷ​യാ​ണ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​വ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​ത്ത​ന്നെ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്ക​ണം.

    ലോ​ക​ക​പ്പ് പോ​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും യു.​എ​സ് എം​ബ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​മേ​രി​ക്ക, ക​ന​ഡ, മെ​ക്സി​കോ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് 2026 ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​ന​വും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലാ​ണ്.

