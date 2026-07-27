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    Qatar
    Posted On
    date_range 27 July 2026 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 27 July 2026 11:07 AM IST

    ഫിഫ ലോകകപ്പ് സ്പെയിന്; വിജയാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

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    ഫിഫ ലോകകപ്പ് സ്പെയിന്; വിജയാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
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    ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് കി​രീ​ടം സ്പെ​യി​ൻ നേ​ടി​യ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്പെ​യി​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫാ​ൻ​സ് ഖ​ത്ത​ർ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോഹ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്പെയിന് നേടിയതിന്റെ ഭാഗമായി സ്പെയിൻ ഫുട്ബാൾ ഫാൻസ് ഖത്തർ എസ്ദാൻ ഒയാസിസിൽ വിജയാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഖത്തറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 25ൽ അധികം സ്പെയിൻ ആരാധകർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.

    സ്പെയിൻ ദേശീയ പതാകകളും ജഴ്‌സികളും അണിഞ്ഞെത്തിയ ആരാധകർ കേക്ക് മുറിച്ചും മധുരം വിതരണം ചെയ്തും ലോകകപ്പ് വിജയം ആഘോഷിച്ചു. പരിപാടിക്ക് ദിലീഷ്, റജ്മൽ, റിയാസ്, നിയാസ്, നിഷാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഖത്തറിലെ സ്പെയിൻ ആരാധകരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് വിവിധ സൗഹൃദ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:newsFIFA World CupSpainQatar News
    News Summary - FIFA World Cup, Spain,
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