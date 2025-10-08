Begin typing your search above and press return to search.
    ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നെ നേ​രി​ടും

    വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി​ക്ക് ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പോ​രാ​ട്ടം
    ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നെ നേ​രി​ടും
    ​ദോ​ഹ: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ​യോ​​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന അ​ങ്ക​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ. 2026 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് യോ​​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കും.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഒ​മാ​നാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ, വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി​ക്ക് ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ക. 2022ൽ ​ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ന്നി​യ​ങ്കം കു​റി​ച്ച അ​ന്നാ​ബി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ടാം ലോ​ക​ക​പ്പ് എ​ന്ന സ്വ​പ്ന​മാ​ണ് ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ഒ​ട്ടും നി​സ്സാ​ര​ക്കാ​ര​ല്ല. ശ​ക്ത​രാ​യ ഒ​മാ​നും യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ ക​ണ്ണു​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ യു.​എ.​ഇ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 53ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന് 78ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. അ​വ​സാ​നം ഇ​രു​വ​രും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ ​ഗ​ൾ​ഫ് ക​പ്പി​ൽ ജ​യം ഒ​മാ​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ 2009ന് ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    പ​ക്ഷേ പു​തി​യ കോ​ച്ച് സ്പാ​നി​ഷ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ജൂ​ല​ൻ ലോ​പ്റ്റെ​​ഗി​ക്ക് കീ​ഴി​ല്‍ ഖ​ത്ത​ര്‍ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. ക​രു​ത്ത​രാ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഒ​മാ​നെ​ന്നും ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ യു​ലെ​ൻ ലോ​പ്റ്റെ​​ഗി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​​ഗ്യ​ത എ​ന്നു​ള്ള​ത് ഖ​ത്ത​റി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ആ​​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ്, അ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ത​ന്നെ ക​ളി​ക്കും, ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ ടീ​മി​ന് ​ഗു​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും ലോ​പ്റ്റെ​​ഗി പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​ഷ്യ​ന്‍ വ​ന്‍ക​ര​യി​ല്‍നി​ന്ന് ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് ഇ​നി നേ​രി​ട്ട് ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം. ആ​റ് ടീ​മു​ക​ള്‍ ഇ​തി​നാ​യി മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 14 വ​രെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​ർ, ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ​ഗ്രൂ​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന് ​യു.​എ.​ഇ-​ഒ​മാ​ൻ മ​ത്സ​ര​വും 14ന് ​ഖ​ത്ത​ർ -യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഗ്രൂ​പ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ർ 2026ൽ ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചാം റൗ​ണ്ട് പ്ലേ​ഓ​ഫി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും. ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും ന​ട​ക്കു​ക.

