Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    9 Oct 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 1:57 PM IST

    ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഖ​ത്ത​ർ-​ഒ​മാ​ൻ മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ

    11ന് ​യു.​എ.​ഇ-​ഒ​മാ​ൻ മ​ത്സ​ര​വും 14ന് ​ഖ​ത്ത​ർ-​യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും
    ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഖ​ത്ത​ർ-​ഒ​മാ​ൻ മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ
    ​ദോ​ഹ: ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് ​യോ​​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ങ്ക​ത്തി​ൽ നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ-​ഒ​മാ​ൻ മ​ത്സ​രം ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ.ദോ​ഹ​യി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളൊ​ന്നും അ​ടി​ക്കാ​തെ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ന്ത​ട​ക്ക​ത്തി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു​പ​ടി മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​ർ.

    എ​ന്നാ​ൽ, മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​മൊ​രു​ക്കി അ​ന്നാ​ബി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ ഒ​മാ​ൻ ചെ​റു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ള​രെ ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ക​ളി​ച്ച​ത്.പി​ന്നീ​ട്, ഖ​ത്ത​ർ ക​ളി​യി​ൽ ആ​ധ്യ​പ​ത്യം പു​ർ​ല​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ൾ വ​ല കു​ലു​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഇ​​തോ​ടെ ഇ​രു വി​ങ്ങു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ന​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യി​ൽ ത​ട്ടി ല​ക്ഷ്യം കാ​ണാ​​തെ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗോ​ൾ​വ​ല ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ 12 ഷോ​ട്ടു​ക​ളു​തി​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഒ​മാ​ൻ ആ​റെ​ണ്ണ​വും പാ​യി​ച്ചു.ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ന​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കൗ​ണ്ട​ർ അ​റ്റാ​ക്കി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​നും ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞു ക​ളി​ച്ചു.ഇ​തി​നി​ട​ക്ക് ഇ​രു​കൂ​ട്ട​ർ​ക്കും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​രും വ​ല കു​ലു​ക്കാ​തെ അ​വ​സാ​ന വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ, യു.​എ.​ഇ​ക്ക് എ​തി​രെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​ടീ​മി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന് ​യു.​എ.​ഇ-​ഒ​മാ​ൻ മ​ത്സ​ര​വും 14ന് ​ഖ​ത്ത​ർ -യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും.ഗ്രൂ​പ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ർ 2026 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടും.ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചാം റൗ​ണ്ട് പ്ലേ​ഓ​ഫി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും

