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    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസംസ്കൃതി ഖത്തർ ഫിഫ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 2:55 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 2:55 PM IST

    സംസ്കൃതി ഖത്തർ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് പ്രവചന മത്സര വിജയികൾ

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    സംസ്കൃതി ഖത്തർ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് പ്രവചന മത്സര വിജയികൾ
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    ദോഹ: ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് 2026-ന്റെ ആവേശം ആഘോഷമാക്കി സംസ്കൃതി ഖത്തർ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവചന മത്സരത്തിന്റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം ടി.ആർ. ദിലീഷ് കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ, രണ്ടാം സമ്മാനം വരുൺ ദാസ്, മുഹമ്മദ് നൗഫൽ എന്നിവർ നേടി. മത്സരത്തിൽ ആവേശപൂർവം പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കായികപ്രേമികൾക്കും സംസ്കൃതി ഖത്തർ സ്പോർട്സ് കമ്മിറ്റി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.

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    TAGS:FIFA World Cupwinnersprediction contest
    News Summary - ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് പ്രവചന മത്സര വിജയികൾ
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