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    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 12:45 PM IST

    ഫി​ഫ ലോ​ക ക​പ്പ് പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​രം: വി​ജ​യി​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റി

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    ഫി​ഫ ലോ​ക ക​പ്പ് പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​രം: വി​ജ​യി​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റി
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    ഫി​ഫ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക ക​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ൻ​കാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച "ഫൈ​ന​ൽ സ്കോ​ർ" പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യി നൗ​ഷാ​ദി​ന് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക ക​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ൻ​കാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച "ഫൈ​ന​ൽ സ്കോ​ർ" പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യി​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റി. ആ​റ​ന്മു​ള എം.​എ​ൽ.​എ അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി​യാ​ണ് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​യെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    തൃ​ത്താ​ല ഉ​ള്ള​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ണ് വി​ജ​യി. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ അ​ത്താ​ടി​യി​ൽ, ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് ആ​ന​ക്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി​ൻ​സ് ജോ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൃ​ഷ്ണ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, ഇ​ൻ​കാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് യൂ​ത്ത് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​ക​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ബീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:Gulf NewsFIFA World Cupqatar​prediction contestPrize Distributed
    News Summary - ഫി​ഫ ലോ​ക ക​പ്പ് പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​രം: വി​ജ​യി​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റി
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