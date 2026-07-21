ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ ലൈവ് സ്ക്രീനിങ് സംഘടിപ്പിച്ചു

ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ ലൈവ് സ്ക്രീനിങ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഡയസ്പോറ ഓഫ് മലപ്പുറം ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ ലൈവ് സ്ക്രീനിങ് ബർവാ വില്ലേജിലെ റോതാന ഹോട്ടൽ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. കാണികൾക്കായി വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ക്വിസ് മത്സരങ്ങളും റാഫിൾ ഡ്രോയും സംഘടിപ്പിച്ചു. വിജയികൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡോം ഖത്തർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിദ്ദീഖ് വാഴക്കാട് നിർവഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.കെ. അബ്ദുൽ അസീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോം ഖത്തർ സ്പോർട്സ് വിങ് ചെയർമാൻ രതീഷ് കക്കോവ്, കൺവീനർമാരായ ഇർഫാൻ ഖാലിദ്, പി.കെ. അനീഷ്, ഷഹാന, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ യൂസഫ് പഞ്ചിള, പി.സി. നൗഫൽ കട്ടുപ്പാറ, സുരേഷ് ബാബു, രാഹുൽ ശങ്കർ, ഡോ. ഷഫീഖ് താപ്പി, സലീം റോസ്, ശംലാ ജാഫർ, ശരത് ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
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