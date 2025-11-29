Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 6:29 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 6:29 AM IST

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി കൗ​മാ​ര​മേ​ള

    • ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം പി​റ​ന്ന​ത് 326 ഗോ​ളു​ക​ൾ
    • എ​ട്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ഓ​സ്ട്രി​യ​യു​ടെ ജോ​ഹ​ന്ന​സ് മോ​സ​ർ ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി കൗ​മാ​ര​മേ​ള
    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബോ​ൾ -മാ​ത്യൂ​സ് മൈ​ഡ്, ഗോ​ൽ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ട് -ജോ​ഹ​ന്ന​സ് മോ​സ​ർ

    ദോ​ഹ: ഭാ​വി​യി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള​ക്ക് കൊ​ടി​യി​റ​ക്കം. ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഓ​സ്ട്രി​യ​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് കീ​ഴ​ട​ക്കി യു​റോ​പ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ടു.

    ഗോ​ൽ​ഡ​ൻ ഗ്ലൗ -​റൊ​മാ​രി​യോ കു​ൻ​ഹ

    ആ​ക്ര​മ​ണ​വും പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും​കൊ​ണ്ട് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം നി​റ​ഞ്ഞു ക​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ഗാ​ല​റി​ക​ളെ​ല്ലാം ആ​വേ​ശ​ത്തി​മി​ർ​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു. നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഫൈ​ന​ലി​നെ​ത്തി​യ​ത് 38,901 ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രാ​ണ്.

    ഗ്രൂ​പ്പു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​യെ​യും ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ​യെും ആ​റ് ഗോ​ളി​ന് കീ​ഴ​ട​ക്കി ഗം​ഭീ​ര തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട ജ​പ്പാ​നോ​ട് പ​രാ​ജ​യം രു​ചി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് പോ​ർ​ചു​​ഗ​ൽ പ​ത​റി​യി​ല്ല.

    ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തെ​യും മെ​ക്സി​കോ​യെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ച് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന പോ​ർ​ചു​​ഗ​ൽ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സെ​മി​യി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ബ്ര​സീ​ലി​നെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലും ത​ള​ച്ചാ​ണ് പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ ഓ​സ്ട്രി​യ​യെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യ​ത്. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഓ​സ്ട്ര​യ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ക്കോ​ട്ട തീ​ർ​ത്ത് ത​ട​ഞ്ഞ പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ, മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ഗോ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി മു​ന്നേ​റ്റ​വും ന​ട​ത്തി.

    അ​നി​സി​യോ ക​ബ്രാ​ൾ ആ​ണ് പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ അ​വ​സാ​ന വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ന്നി കി​രീ​ടം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക​ക​പ്പി​ലു​ട​നീ​ളം തോ​ൽ​വി​യ​റി​യാ​തെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ ഓ​സ്ട്രി​യ ഒ​ടു​വി​ൽ, പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. അ​തേ​സ​മ​യം, ലൂ​സേ​ഴ്സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ബ്ര​സീ​ലി​നെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ഇ​റ്റ​ലി പ​രാ​ജ​യ​പ്പ​ടു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം, 17 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​കെ 326 ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് പി​റ​ന്ന​ത്. എ​ട്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ഓ​സ്ട്രി​യ​യു​ടെ ജോ​ഹ​ന്ന​സ് മോ​സ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ടോ​പ് സ്കോ​റ​റാ​യി. ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബോ​ൾ പു​ര​സ്കാ​രം പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​ന്റെ മാ​ത്യൂ​സ് മൈ​ഡും ഗോ​ൽ​ഡ​ൻ ഗ്ലൗ ​റൊ​മാ​രി​യോ കു​ൻ​ഹ​യും ഗോ​ൽ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ട് ജോ​ഹ​ന്ന​സ് മോ​സ​റും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

