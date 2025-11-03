Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്; ആ​സ്പ​യ​റി​ൽ ക​ളി​യു​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് പ​ന്തു​രു​ളും

    ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ എ​ട്ട് മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് വേ​ദി​യാ​കും
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്; ആ​സ്പ​യ​റി​ൽ ക​ളി​യു​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് പ​ന്തു​രു​ളും
    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളോ​ടെ കാ​യി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ൽ വീ​ണ്ടും ക​ളി​യു​ത്സ​വ​ക്കാ​ലം. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ പ​ന്തു​രു​ളും. ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യും അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യും 2022ൽ ​വി​ശ്വ​കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ ലോ​ക​ക​പ്പ് വേ​ദി​യി​​ൽ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ന്ന നാ​ളെ​യു​ടെ താ​ര​ങ്ങ​​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ന് വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങും. എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ൽ കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പ് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ഇ​നി​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടും. ​മി​ക​ച്ച സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ, ​പ​രി​ശീ​ല​ന മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ, താ​മ​സ​ത്തി​നു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും മെ​ട്രോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും... സ​ർ​വ​സ​ജ്ജ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ വീ​ണ്ടും ക​ളി​യു​ത്സ​വ​ക്കാ​ലം ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​നാ​ളു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും.

    ഒ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക്, ഫാ​ൻ​സോ​ണി​ൽ ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ൻ സോ​ണി​ൽ നി​ര​വ​ധി സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കും. വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും കൂ​ടാ​തെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.ഇ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്കു ശേ​ഷം 3.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ബൊ​ളീ​വി​യ -ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, കോ​സ്റ്റാ​റി​ക്ക -യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​ക്കി മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. 2025 മു​ത​ൽ 2029 വ​രെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തെ സം​ഘാ​ട​ന​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ടീ​മു​ക​​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 24ൽ ​നി​ന്നും 48 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. 1985ൽ ​ചൈ​ന​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പ് 2019ൽ ​ബ്ര​സീ​ലും, കോ​വി​ഡ് ഇ​ട​വേ​ള ക​ഴി​ഞ്ഞ് 2023ൽ ​ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ലു​മാ​യാ​ണ് പ​ന്തു​രു​ണ്ട​ത്. അ​ഞ്ചു ത​വ​ണ കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ നൈ​ജീ​രി​യ​യും നാ​ലു ത​വ​ണ കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ ബ്ര​സീ​ലു​മാ​ണ് കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സ്.

