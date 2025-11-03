Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17...
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 12:58 PM IST

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കാ​യി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​നി കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ നാ​ളു​ക​ൾ. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ദോ​ഹ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തെ നേ​രി​ടും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട് 8.15നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ​ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റും ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഇ​റ്റ​ലി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​വും ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും. ഏ​റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ർ​ഷി​ക ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യും ടീ​മു​ക​​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 48 ആ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു​മാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 2029 വ​രെ ഖ​ത്ത​ർ​ത​ന്നെ ആ​യി​രി​ക്കും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. അ​സ്പ​യ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ എ​ട്ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഒ​രു ദി​വ​സം എ​ട്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ 104 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഫൈ​ന​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​യി ബോ​മ​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FIFAgulfnewsQatar
    Similar News
    Next Story
    X