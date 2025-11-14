Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; ആ​സ്പ​യ​റി​ൽ ഇ​നി ക​രു​ത്ത​രു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം

    നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; ആ​സ്പ​യ​റി​ൽ ഇ​നി ക​രു​ത്ത​രു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം
    ദോ​ഹ: ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളെ ചൂ​ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച് ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം. കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ റൗ​ണ്ട് 32 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യാ​കും. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജ​ർ​മ​നി​യും നാ​ല് ത​വ​ണ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബ്ര​സീ​ലും ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, ഇ​റ്റ​ലി, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​രും നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് നി​ന്ന് മൊ​റോ​ക്കോ, തു​നീ​ഷ്യ, ഈ​ജി​പ്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ റൗ​ണ്ട് 32 ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, യു​ഗാ​ണ്ട, സാം​ബി​യ എ​ന്നി​വ​ർ നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ, 16 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലാ​യി 32 ടീ​മു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. ഗ്രൂ​പ്പു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഹോ​ണ്ടു​റ​സി​നെ​തി​രെ​യും ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ​യും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ക​രു​ത്തി​ലാ​ണ് ബ്ര​സീ​ൽ പ​രാ​ഗ്വേ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ജ​യി​ച്ച് ഗ്രൂ​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യാ​ണ് ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന-​മെ​ക്സി​കോ​ക്കെ​തി​രെ അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ക. ഫ്രാ​ൻ​സ്-​കൊ​ളം​ബി​യ, പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ-​ബെ​ൽ​ജി​യം തു​ട​ങ്ങി​യ ക​രു​ത്ത​രു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നും ഇ​ന്ന് ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ൺ വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങും. ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ​ക്കെ​തി​രെ 16 ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ച​രി​ത്ര വി​ജ​യ​വു​മാ​യി മെ​ക്സി​കോ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ക​ന​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കും. അ​തേ​സ​മ​യം, ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ, ത​ജി​കി​സ്താ​ൻ, ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ക​രു​ത്തി​ലാ​കും മെ​ക്സി​കോ​ക്കെ​തി​രെ അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​റ​ങ്ങു​ക. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ www.roadtoqatar.qa എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    3:30 pm സാം​ബി​യ-​മാ​ലി

    3:30 pm പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ

    -​ബെ​ൽ​ജി​യം

    4:00 pm സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്

    -​ഈ​ജി​പ്ത്

    4:30 pm ഫ്രാ​ൻ​സ് -കൊ​ളം​ബി​യ

    5:45 pm അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന -മെ​ക്സി​കോ

    6:15 pm അ​യ​ർ​ലാ​ൻ​ഡ് -കാ​ന​ഡ

    6:45 pm അ​മേ​രി​ക്ക -മെ​ക്സി​കോ

    6:45 pm ബ്ര​സീ​ൽ -പ​രാ​ഗ്വേ

