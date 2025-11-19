Begin typing your search above and press return to search.
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; ര​ക്ഷ​ക​നാ​യി ജാ​വോ; ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ ത​ള​ച്ച് ബ്ര​സീ​ൽ

    • ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ​തി​രെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ വി​ജ​യം
    • മെ​ക്സി​ക്കോ​യെ എ​തി​രില്ലാ​ത്ത അ​ഞ്ചു​ഗോ​ളി​ന് ത​ള​ച്ച് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; ര​ക്ഷ​ക​നാ​യി ജാ​വോ; ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ ത​ള​ച്ച് ബ്ര​സീ​ൽ
    ബ്ര​സീ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: അ​ണ്ട​ർ 17 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ ത​ള​ച്ച് ബ്ര​സീ​ൽ. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം കാ​ന​റി​പ്പ​ട​യു​ടെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ ജാ​വോ പെ​​ഡ്രോ വ​ൻ മ​തി​ലാ​യി ബ്ര​സീ​ലി​ന് പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി​ക്കി​ടെ ഫ്രാ​ൻ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടും പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ൽ ര​ണ്ടു ഷോ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​ണ് ജാ​വോ ത​ട​ഞ്ഞി​ട്ട​ത്. നോ​ക്കൗ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് വ​ഴ​ങ്ങി 10 പേ​രാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യി​ട്ടും പ​രാ​​ഗ്വേ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്ത് ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​യ​തും ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ജാ​വോ പെ​​ഡ്രോ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​സ്ബെ​ക്കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ഇ​റ്റ​ലി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ൾ നേ​ടി പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 33ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഹിം​ബ​ർ​ട്ട് ഫ്രാ​ൻ​സി​നു ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. പി​ന്നീ​ട് ഗോ​ളു​ക​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​തെ നി​ന്നി​രു​ന്ന ബ്ര​സീ​ലി​ന് സ​മ​നി​ല ഗോ​ൾ ആ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ട​വാ​രെ​സ് (89) ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ളി നീ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ, അ​ബ്ദു​ൽ​യെ കാ​മാ​റ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഷോ​ട്ട് ത​ന്നെ ത​ട​ഞ്ഞ് ജാ​വോ പെ​​ഡ്രോ ഫ്രാ​ൻ​സ് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​മേ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മി​ലാ​ൻ ലെ​സെ​സ് അ​ടി​ച്ച അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ഷോ​ട്ടും ജാ​വോ പെ​​ഡ്രോ ത​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി ബ്ര​സീ​ലി​ന് വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, മെ​ക്സി​ക്കോ​യെ എ​തി​ല്ലാ​ത്ത അ​ഞ്ചു​ഗോ​ളി​ന് ത​ള​ച്ച് (5-0) പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച മെ​ക്സി​ക്കോ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​നെ​തി​രെ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​യ​തെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ, ല​ഭി​ച്ച ചു​വ​പ്പു കാ​ർ​ഡും പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ന്റെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും മു​ന്നി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. 15ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ റാ​ഫേ​ൽ ക്വി​ന്റാ​സ് ആ​ണ് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി സ്കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.


    ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ജാ​വോ പെ​​ഡ്രോ

    എ​ന്നാ​ൽ, 20 മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ജോ​സ് ന​വാ​രോ ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ അ​ന​യാ​സ ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു​ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ അ​നി​സി​യോ കാ​ബ്ര​ൾ തു​ട​ർ​ന്ന് 48ാം മി​നു​റ്റി​ൽ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​നു വേ​ണ്ടി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ നേ​ടി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ത​ന്റെ ആ​റാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ ആ​ണ് അ​നി​സി​യോ കാ​ബ്ര​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

    അ​വ​സാ​ന പ​ത്ത് മി​നി​റ്റി​ൽ സീ​ഗ (81), മി​ഗ്വ​ൽ ഫി​ഗ്യൂ​റെ​ഡോ (83), യോ​വാ​ൻ പെ​രി​യേ​ര (85) എ​ന്നി​വ​ർ തു​ട​രെ തു​ട​രെ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ തി​ള​ക്കം കൂ​ട്ടി. ജോ​വോ അ​ര​ഗാ​വോ​യെ വൈ​ൽ​ഡ് ടാ​ക്കി​ളി​ൽ വീ​ഴ്ത്തി​യ​തി​ന് മെ​ക്സി​ക്കോ​യു​ടെ ലോ​പ്പ​സി​ന് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ചു.

    തോ​മ​സ് കാ​മ്പാ​നി​യ​ല്ലോ​യു​ടെ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളി​ന്റെ മി​ക​വി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഉ​സ്ബെ​ക്കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ഇ​റ്റ​ലി​യും (3-2) ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. 19ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ സ്‌​ട്രൈ​ക്ക​ർ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത ഉ​സ്ബെ​ക്കി​സ്താ​ൻ അ​മി​ർ​ഖോ​ൺ മു​റ​ദോ​വി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഗോ​ളി​ൽ സ​മ​നി​ല നേ​ടി പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ധി​കം ആ​യു​സ്സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, കാ​മ്പാ​നി​യ​ല്ലോ ത​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളും മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ദൗ​ദ ഇ​ദ് രി​സ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഉ​സ്ബെ​ക്കി​സ്താ​ന്റെ വ​ല കു​ലു​ക്കി ഇ​റ്റ​ലു​യു​ടെ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി.

    നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ ജ​ർ​മ​നി​ക്കെ​തി​രെ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ക​രു​ത്തു​മാ​യെ​ത്തി​യ ബു​ർ​ക്കി​ന ഫാ​സോ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ യു​ഗാ​ണ്ട​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ൾ വീ​തം നേ​ടി പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ (5-3) ന് ​യു​ഗാ​ണ്ടെ​യെ ത​ള​ച്ച ബു​ർ​ക്കി​ന ഫാ​സോ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി​യെ നേ​രി​ടും. അരങ്ങേറ്റക്കാരായ അയർലൻഡിനെതിരെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് (3-1) ന്റെ വിജയം. കളിയുടെ ആദ്യ പകുതി സമനിലയിൽ ഇരു കൂട്ടരും പിരിയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അഡ്രിയൻ ലൂക്ക്സ് (57), സാൻഡ്രോ വൈസ് (69), മിജാജ്ലോവിക് (86) എന്നിവരാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് വിജയം നേടിക്കൊടുത്തത്. ക്വാർട്ടറിൽ പോർച്ചുഗൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനെ നേരിടും. ഉത്തര കൊറിയയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പരാജപ്പെടുത്തി ജപ്പാൻ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. നിശ്ചിതസമയത്ത് ഓരോ ഗോൾ നേടി ഇരു ടീമുകളും സമനിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു.

    അതേസമയം, കരുത്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എതിരില്ലത്ത നാല് ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഓസ്ട്രിയയും മാലിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി മൊറോക്കോയും ക്വാർട്ടറിൽ സ്ഥാനമുറപ്പാക്കി.

