    date_range 13 Nov 2025 2:01 PM IST
    date_range 13 Nov 2025 2:02 PM IST

    ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ; ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പിറന്നത് 250 ഗോളുകൾ

    നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും
    ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ദോ​ഹ: കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളെ ചൂ​ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച് നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക പി​ച്ചു​ക​ൾ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള കൗ​മാ​ര പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ, ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 72 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ആ​കെ 250 ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​റ​ന്ന​ത്. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 200 ഗോ​ൾ ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്. ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ​യ്‌​ക്കെ​തി​രെ മൊ​റോ​ക്കോ 16-0ന് ​വി​ജ​യി​ച്ച​തോ​ടെ ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ജ​യ​വും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം, ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, യു​ഗാ​ണ്ട, സാം​ബി​യ എ​ന്നി​വ​ർ നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജ​ർ​മ​നി​യും നാ​ല് ത​വ​ണ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബ്ര​സീ​ലും ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, ഇ​റ്റ​ലി, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​രും അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് നി​ന്ന് മൊ​റോ​ക്കോ, ടു​ണീ​ഷ്യ, ഈ​ജി​പ്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ റൗ​ണ്ട് 32ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി.

    റൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് 32 വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ ന​ട​ക്കും. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ www.roadtoqatar.qa എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    FIFA U-17 World Cup: 250 goals scored in group stage
