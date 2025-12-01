Begin typing your search above and press return to search.
    ഫിഫ അറബ് കപ്പ് കാൽപന്താരവം; അറബ് പൂരം ഇന്ന് കൊടിയേറും

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 6.45ന് ​അ​ൽ ബെ​യ്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ -ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം
    ഫിഫ അറബ് കപ്പ് കാൽപന്താരവം; അറബ് പൂരം ഇന്ന് കൊടിയേറും
    cancel

    ദോ​ഹ: അ​റേ​ബ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​റു​റ്റ ഫു​ട്ബാ​ൾ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് കി​ക്കോ​ഫി​ന് വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങാ​ൻ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ. അ​റ​ബ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​യി​ക ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് കൊ​ടി​യു​യ​രും. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ​ലോ​ക​ക​പ്പി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൊ​ടി ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഇ​തി​ന​കം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫും ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടും ക​താ​റ പ​രി​സ​ര​വു​മെ​ല്ലാം ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​വും ആ​ഘോ​ഷ​വും പൊ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഫിഫ അറബ് കപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് അൽ ഖോറിലെ അൽ ബെയ്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഖത്തറും ഫലസ്തീനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിലും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലും അമീർ പങ്കെടുക്കും.തു​നീ​ഷ്യ​യും സി​റി​യ​യും ത​മ്മി​ലൂ​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​നാ​ണ്. ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​യ ലു​സൈ​ൽ, ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി, അ​ൽ ബെ​യ്ത്, അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി, 974 എ​ന്നീ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​ട​ക്കു​ക.

    ഡി​സം​ബ​ർ 18 ന് ​ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഫൈ​ന​ൽ ന​ട​ക്കും. നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം 2021ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ജീ​വ​മാ​യ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ച ആ​രാ​ധ​ക പി​ന്തു​ണ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ വ​മ്പി​ച്ച ആ​രാ​ധ​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​ൽ ബെ​യ്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ 60,000ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ കാ​ണി​ക​ളാ​യെ​ത്തി. ഓ​രോ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും 30,000ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു കാ​ണി​ക​ളു​ടെ പ​​ങ്കാ​ളി​ത്തം. അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രെ​യും വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് അ​റ​ബ് ക​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ ത​ന്നെ വേ​ദി​യാ​കും.

    1963ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​റ​ബ് ക​പ്പ് വി​വി​ധ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മു​ട​ങ്ങി​യും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചും മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് 2021ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 2002ൽ ​കു​വൈ​ത്തി​ലും 2012ൽ ​സൗ​ദി​യി​ലും ന​ട​ന്ന ശേ​ഷം അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി. തു​ട​ർ​ന്ന്, ഫി​ഫ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ നി​ന്നും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ക​ളി​യു​ത്സ​വ​മാ​യി അ​റ​ബ് ക​പ്പ് വി​ക​സി​ച്ചു. 2021ൽ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് വ​ൻ​ക​ര​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. ഫൈ​ന​ലി​ൽ തു​നീ​ഷ്യ​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യാ​ണ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്.

    ​ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്നു. 1964, 1966, 1985, 1988 എ​ന്നീ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​റാ​ഖാ​ണ് അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​വ​ണ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ടീം. ​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 1998 ലും 2002 ​ലും കി​രീ​ടം നേ​ടി, തു​ണീ​ഷ്യ (1963), ഈ​ജി​പ്ത് (1992), മൊ​റോ​ക്കോ (2012), അ​ൾ​ജീ​രി​യ (2021) എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​രോ ത​വ​ണ വീ​തം കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ​വ​രാ​ണ്.


    16 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും

    ദോ​ഹ: അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​വേ​ശ​മാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ടീ​മു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ശേ​ഷി​ച്ച ഏ​ഴു സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ​പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ലൂ​ടെ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. ആ​റ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ, മൊ​റോ​ക്കോ, ഈ​ജി​പ്ത്, അ​ൽ​ജീ​രി​യ, തു​നീ​ഷ്യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ ടീ​മു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, സി​റി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, സു​ഡാ​ൻ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ​പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.

    ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ:

    ഗ്രൂ​പ് എ: ​ഖ​ത്ത​ർ, തു​നീ​ഷ്യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, സി​റി​യ

    ഗ്രൂ​പ് ബി: ​മൊ​റോ​ക്കോ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, കോ​മ​റോ​സ്

    ഗ്രൂ​പ് സി: ​ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, കു​വൈ​ത്ത്

    ഗ്രൂ​പ് ഡി: ​അ​ൽ​ജീ​രി​യ, ഇ​റാ​ഖ്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ

    ടൂർണമെന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ

    ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ടം: ഡി​സം​ബ​ർ 1 - 9

    ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ: ഡി​സം​ബ​ർ 11-12

    സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ: ഡി​സം​ബ​ർ 15

    മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ്ലേ​ഓ​ഫ്: ഡി​സം​ബ​ർ 18

    ഫൈ​ന​ൽ: ഡി​സം​ബ​ർ 18

