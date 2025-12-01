Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 9:50 AM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഖ​ത്ത​ർ
    cancel

    കൈ​നി​റ​യെ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക

    13.2 കോ​ടി റി​യാ​ൽ; റെ​ക്കോ​ഡ് സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യു​മാ​യി അ​റ​ബ് ക​പ്പ്

    ദോ​ഹ: അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ​യും, ​ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡ് സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 13.2 കോ​ടി റി​യാ​ൽ (300 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം) ആ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ക. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക. ജേ​താ​ക്ക​ൾ, റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പ്, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ, വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​കെ പ്ര​തി​ഫ​ല​മാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു മു​മ്പ് നി​ല​ച്ചു​പോ​യ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നെ 2021ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചാ​ണ് പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​യി ജു​ഹ

    ദോ​ഹ: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​മാ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​യി ജു​ഹാ​യെ ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി നേ​ര​ത്തേ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​റ​ബ് സാ​ഹി​ത്യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ജ​ന​പ്രി​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മു​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഭാ​ഗ്യ ചി​ഹ്ന​മാ​യി ജു​ഹാ​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    വി​ചി​ത്ര​മാ​യ, ത​മാ​ശ പ​റ​യു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യാ​ണ് ജു​ഹാ​യെ പ​ല​പ്പോ​ഴും ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ള​രെ പ്ര​ചാ​ര​മു​ള്ള​താ​ണ് ജു​ഹാ​യു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ. ​

    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ആ​രാ​ധ​ക​രെ വീ​ണ്ടും ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ഫു​ട്‌​ബാ​ളി​നോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ക​ഥാ​പാ​ത്രം വീ​ണ്ടും അ​ണി​ചേ​രും.

    ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ 25 റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ

    ​ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ 25 റി​യാ​ൽ മു​ത​ലാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 'ഫോ​ളോ മൈ ​ടീം' ടി​ക്ക​റ്റും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങാം. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം, ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കും. ​

    എ​ല്ലാ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ക. www.roadtoqatar.qa എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് accessibility.tickets@sc.qa എ​ന്ന ഇ ​മെ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ, ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​സ്തു​ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ മെ​ട്രോ യാ​ത്ര സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി എ​ളു​പ്പ​മെ​ത്താം. ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യും ലു​സൈ​ൽ ട്രാ​മും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യും ലു​സൈ​ൽ ട്രാ​മി​ന്റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കും. മെ​ട്രോ ലി​ങ്ക്, മെ​ട്രോ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​വും ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലും ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfQatarFIFA Arab Cupdhoha
    News Summary - FIFA Arab Cup Qatar
    Similar News
    Next Story
    X