    date_range 26 Nov 2025 7:22 AM IST
    date_range 26 Nov 2025 7:22 AM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് മു​ന്നൊ​രു​ക്കം; ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ം ദോ​ഹ​യി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് മു​ന്നൊ​രു​ക്കം; ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി
    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​വും ക്ഷേ​മ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ​ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദോ​ഹ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ 156 ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ര​ണ്ട് ആ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി 30 ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ് നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ലൂ​ണു​ക​ൾ, മ​സാ​ജ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​യ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യ സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ്, ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട്, പേ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ, മു​ശൈ​രി​ബ് ഡൗ​ൺ ടൗ​ൺ ദോ​ഹ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലെ​യും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലും മൊ​ബൈ​ൽ കാ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലും 24 ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ള​വും ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​ക​ളി​ലും നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ തു​ട​രും. അ​തേ​സ​മ​യം, ​അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലും സു​ര​ക്ഷാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി എ​ത്തു​ന്ന റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ക​ട​ക​ൾ, മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ​

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

