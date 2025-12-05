Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 7:27 AM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; തു​നീ​ഷ്യ​യെ ത​ള​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ

    ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; തു​നീ​ഷ്യ​യെ ത​ള​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ
    തു​നീ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ ക​രു​ത്തു​മാ​യി ര​ണ്ടാം അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ ലു​സൈ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി തു​നീ​ഷ്യ​യെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ചു. ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ വി​ജ​യം പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​രു​ത്ത​രാ​യ തു​നീ​ഷ്യ​യെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഗാ​ല​റി​യി​ൽ. ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​യി​രു​ന്ന തു​നീ​ഷ്യ​ക്ക്, ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഗോ​ൾ​വ​ല കു​ലു​ക്കി ഫ​ല​സ്തീ​നെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. 16ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ഗ​ർ​ബി എ​ടു​ത്ത കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്ക് അ​മ​ർ ല​യൗ​നി​യു​ടെ ഷോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ആ​ദ്യ ലീ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​നു​നേ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​ളി​ച്ച തു​നീ​ഷ്യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര ചെ​റു​ത്തു​നി​ന്നു. കി​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് എ​തി​ർ​പോ​സ്റ്റ് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി മു​ന്നേ​റി​യെ​ങ്കി​ലും ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ടി​ല്ല.

    ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​റ​ങ്ങി​യ തു​നീ​ഷ്യ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ ഗോ​ൾ​വ​ല വീ​ണ്ടും കു​ലു​ക്കി ലീ​ഡ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. 51ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ബി​ൻ റം​ദാ​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റി​ൽ ഫി​റാ​സ് ചൗ​ട്ട് സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ൽ പ​ത​റാ​തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തോ​ടെ ക​ളി​ച്ച ഫ​ല​സ്തീ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഗോ​ളു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. 61ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ഹ​മ​ദ് അ​ൽ​ഖാ​കി​ന്റെ കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്കി​ലൂ​ടെ ഹ​മ​ദ് ഹം​ദാ​ൻ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ത് ഫ​ല​സ്തീ​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജം പ​ക​ർ​ന്നു.

    തു​നീ​ഷ്യ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര ചെ​റു​ത്ത​പ്പോ​ൾ, മി​ക​ച്ച പാ​സി​ങ്ങു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗോ​ളു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​മം. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗോ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം പി​ഴ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സെ​യ്ദ് ഖു​ൻ​ബാ​ർ, ഹ​മ​ദ് ഹം​ദാ​ൻ, അ​മീ​ദ് മ​ഹാ​ജ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാം ഒ​ടു​ക്കം വ​ഴി​മാ​റി. ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ 85ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സെ​യ്ദ് ഖു​ൻ​ബാ​റി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഗാ​ല​റി​യി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദ ക​ണ്ണീ​ർ വ​ർ​ഷി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ ര​ണ്ടും ഗോ​ളു​ക​ളും പി​റ​ന്ന​ത് ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ലാ​ണ്. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ഒ​രു​ക്കി ഇ​രു കൂ​ട്ട​രും ലു​സൈ​ൽ മൈ​താ​ന​ത്ത് നി​റ​ഞ്ഞു​ക​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​ടു​ക്കം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ അ​വ​സാ​ന വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ തു​നീ​ഷ്യ​യെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.


    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​രം

    2.00: കു​വൈ​ത്ത് -ജോ​ർ​ഡ​ൻ

    4.30: ബ​ഹ്റൈ​ൻ -അ​ൾ​ജീ​രി​യ

    7.00: സു​ഡാ​ൻ -ഇ​റാ​ഖ്

    9.30: യു.​എ.​ഇ -ഈ​ജി​പ്ത്

